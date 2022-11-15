 اليابان: إصابة الأميرة نوبيكو بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 4:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

اليابان: إصابة الأميرة نوبيكو بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة

طوكيو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 3:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 3:32 م
أعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشخيص إصابة الأميرة نوبيكو، أرملة توموهيتو أمير ميكاسا، بسرطان الثدي، في مرحلة مبكرة. ومن المقرر أن تخضع الأميرة لعملية جراحية مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الوكالة قولها، إنه نقل الأميرة (67 عاما) إلى مستشفى جامعة كيو في العاصمة طوكيو يوم غد الأربعاء، على أن يتم إجراء العملية يوم السبت المقبل.

وأوضحت الوكالة أن الأميرة خضعت لأشعة رنين مغناطيسي، وتم أخذ خزعة منها عندما دخلت المستشفى يوم 4 نوفمبر الجاري لإجراء فحص متابعة لكسر في الفقرات القطنية أصيبت به في عام 2019.

وأضافت أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان في ثديها الأيمن، يوم الجمعة الماضي، ولكن لم تظهر عليها أي أعراض.

يشار إلى أن الأميرة نوبيكو هي حفيدة رئيس الوزراء الراحل شيجيرو يوشيدا، الذي قاد البلاد إلى التعافي من تداعيات الحرب العالمية الثانية، وهي الشقيقة الصغرى لرئيس الوزراء السابق تارو آسو، وزوجها الراحل الأمير توموهيتو أمير ميكاسا هو ابن عم الإمبراطور السابق أكيهيتو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك