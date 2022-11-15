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ماليزيا تسجل 1749 حالة إصابة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 7:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 7:07 ص

 أعلنت ماليزيا تسجيل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و 950 ألفا و 566 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الثلاثاء عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، حالة واحدة من الخارج، و 1748 حالة إصابة محلية.

وسجلت ماليزيا 6 وفيات بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و554 حالة.

وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 2564 حالة تعاف أمس الاثنين، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 28 ألفا و784 حالة، من بينهم 89 حالة في وحدات الرعاية المركزة.

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