ألمانيا: بابا نويل بدأ في الرد على قصاصات الأمنيات ومنها ردود بالأوكرانية

أعلنت شركة البريد الألماني "دويتشه بوست" اليوم الاثنين عن بدء فرع بريد بابا نويل عمله في الرد على قصاصات الأمنيات الخاصة ومنها ردود باللغة الأوكرانية أيضا.

يأتي ذلك قبل نحو ستة أسابيع من عيد الميلاد (الكريسماس)، وجاء إعلان "دويتشه بوست" بمناسبة الافتتاح الرسمي لفرع بابا نويل في مدينة انجلسكيرشن غربي ألمانيا.

يذكر أن غرفة الكتابة المزدانة بزينة عيد الميلاد والواقعة شرقي مدينة كولونيا يتم فيها جمع خطابات من أطفال من العديد من الدول موجهة إلى بابا نويل، وفي هذه الغرفة يتم الرد على هذ الخطابات من بابا نويل ومساعديه، وبدأ هؤلاء في أول يوم عمل في الرد على نحو 9000 قصاصة أمنية.

ونظرا لأن الكثير من الخطابات قادمة من أماكن بعيدة، فإن بابا نويل يجيب عليها بلغات مختلفة، وأشارت "دويتشه بوست" إلى ورود لغات جديدة في هذا العام منها إلى جانب الأوكرانية كل من الإستونية والهولندية واليابانية والبولندية فضلا عن استمرار المكاتبات باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتشيكية والصينية التايوانية وبالطبع الألمانية.

وأوضحت "دويتشه بوست" أن من بين الأمنيات "جيتار إلكتروني بمضخم صوت جيد" بتوقيع يارون، و"رجل ثلج أمام منزلي" بتوقيع ديفيد، وآلة غزل البنات بتوقيع لويس، وقالت الشركة إن البعض نوه إلى حالات خاصة تتعلق بالتسيلم حيث كتبت طفلة تدعى جوسي :" لقد نقلنا سكننا" وقالت إن أمنيتها الكبرى هي الحصول على أرنب وأن "يظل كل فرد في العالم بحالة صحية جيدة"، كما كانت أمنية عدم وجود حروب في العالم من بين الأمنيات الواردة إلى فرع بريد بابا نويل.

يذكر أن انجلسكيرشن تعد أحد فروع بريد عيد الميلاد في ألمانيا، وقد تلقت هذه الفروع في العام الماضي نحو 135 ألف قصاصة أمنيات من 50 دولة، وتوجد غرفة الكتابة منذ عام 1985، وقد تم تأسيسها بعد ظهور خطابات موجهة إلى "بابا نويل مع الملائكة"، وتقوم الشركة بالرد على آلاف القصاصات كل عام وذلك حتى لا يشعر مرسلوها بخيبة الأمل.