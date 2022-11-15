افتتاح أول رصيف للغاز المسال في ألمانيا

أتمت ألمانيا إنشاء أول رصيف للغاز المسال وتم افتتاحه في ميناء فيلهلمسهافن اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر في غضون نحو شهر أن ترسو سفينة خاصة يطلق عليها منشأة التخزين العائمة وإعادة التحويل إلى الحالة الغازية عند هذا الموقع للتفريغ.

جاء ذلك في بيان نشرته اليوم شركة "نيدرزاكسن بورت" المشغلة لميناء فيلهلمسهافن والمملوكة للولاية والتي أمرت بإنشاء الرصيف.

ومن المنتظر أن تصل حاويات تحمل الغاز المسال إلى ميناء فيلهلمسهافن اعتبارا من منتصف يناير المقبل.

من جانبه، قال أولاف ليز وزير اقتصاد ولاية سكسونيا السفلى بمناسبة الافتتاح إن "القرار المبكر باختيار فيلهلمسهافن كمحور لواردات الغاز المسال، كان صحيحا".

وقال وزير البيئة في الولاية كريستيان ماير إن الرصيف الجديد سيقدم إسهاما في أمن الإمدادات في سكسونيا السفلى وفي ألمانيا، وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب الخضر أنه مع ذلك يرغب في تقليل واردات الطاقة الأحفورية ومنها الغاز المسال أيضا.

وأضاف: "الهدف هو التحول بأسرع ما يمكن إلى غازات خضراء محايدة مناخيا وجعل ميناء فيلهلمسهافن محورا للهيدروجين الأخضر وواردات الطاقة المتجددة من بحر الشمال".

كانت أعمال البناء في موقع التفريغ بدأت في مايو الماضي، ومن المنتظر تشغيل منشأة عائمة أخرى في الميناء في نهاية 2023.

ووفقا لما أعلنته وزارة البيئة في سكسونيا السفلى مساء أمس الاثنين، فإنه لن يكون هناك في الميناء أكثر من هاتين المحطتين العائمتين، وبدلا من ذلك ستكون هناك محطة برية (على الشاطئ) ستحل محل إحدى المحطتين العائمتين.