ألمانيا تعتقل مغربي بشبهة التجسس على أنصار حراك الريف

اعتقلت السلطات الألمانية مواطنا مغربيا اشتبهت في تجسسه على أنصار لحراك الريف في شمال المغرب، قائلة إن المعتقل تقاسم معلومات مع أجهزة المخابرات في بلاده عن شخص واحد على الأقل.



وألقت الشرطة القبض على المتهم الذي عُرف باسم، محمد أ.، في منطقة كولونيا، وفتشت منزله، بحسب بيان صادر عن نيابة كارلسروه.



وأضاف البيان أنه "يشتبه بشدة" في عمله لصالح أجهزة المخابرات المغربية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وتشتبه النيابة الألمانية في أن المتهم قام خلال الفترة من أبريل 2021 إلى مارس 2022 بالتجسس مقابل المال على مقيمين في ألمانيا يدعمون ما يعرف بحراك الريف في شمال المغرب.



وتابع البيان أنه "تقاسم معلومات عن شخص واحد على الأقل".



ومثل المتهم أمام قاض، الإثنين، وتم وضعه في الحبس الاحتياطي.



وظهر الحراك في منطقة الريف شمال المغرب عام 2016، إثر مصرع بائع السمك، محسن فكري، الذي سحقته شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة بضاعته بعد أن صادرتها الشرطة.



وشهد الحراك احتجاجات للمطالبة بالتنمية في المنطقة المهمشة منذ فترة طويلة والتي تقطنها غالبية ناطقة بالأمازيغية.



وأدت الاحتجاجات الشعبية إلى اعتقال المئات، فيما حكم على قائد الحراك ناصر الزفزافي بالسجن 20 عاما بتهمة "المشاركة بمؤامرة تمس بأمن الدولة".