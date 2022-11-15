قال وزير الموارد الطبيعية والتجارة بجزر مارشال جون إم سيلك، إن التاريخ لم يكون رحيما ببلاده من خلال حجم التحديات التي تتعرض لها.



وأضاف خلال الجزء المستأنف رفيع المستوى من الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لقمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن أكبر مصدري الانبعاثات يشاهدون التهديدات التي تتعرض لها بلاده ومثلها من المناطق المعرضة للخطر من تغير المناخ.



وحذر من أن زيادة التحديات ستجعل مواطني بلاده يغادر منازلهم إلى منازل الدول الكبرى، في إشارة إلى مطالبتها بضرورة الالتزام بتعهدات العمل المناخي.



وأشار إلى أن بلاده تطلب العمل المشترك لعدم قدرتها للعمل وحدها في مواجهة هذه التحديات.



وذكر أن مظاهر تغير المناخ فاقت كل الحدود، وأن الانبعاثات لم تعد هناك قدرة على التحكم بها.



ونوه بأن الأضرار والخسائر تتفاقم بوتيرة أكبر على مستوى العالم، موضحا أن بلاده لم تكن تريد تمويلا للتكيف ولا الأضرار والخسائر لكنها تشكو حاليا لعدم الالتزام الدولي بذلك.



وتتواصل فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة.