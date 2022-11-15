السماح لنائبات البرلمان الإيطالي بإرضاع أطفالهن في المجلس

قررت لجنة بالبرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، السماح للنائبات مستقبلا باصطحاب أطفالهن إلى مجلس النواب في روما وإرضاعهم هناك.



وسيتم تعديل قاعدة لا تسمح بحضور أحد سوى النواب في المجلس خلال الجلسات وعمليات التصويت للسماح بحضور الرضع مع أمهاتهم.



وسيتم تخصيص منطقة صغيرة منفصلة في الصف الأخير للأمهات لإرضاع أطفالهن في مجلس النواب بالبرلمان.



ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن جيلدا سبورتيلو، النائبة عن حزب حركة خمس نجوم التي قدمت الاقتراح قولها إنها تأمل أن تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ خلال العام الجاري.



وكتبت ليتشا رونزولي زعيمة حزب "فورتسا إيتاليا" المحافظ في مجلس الشيوخ عبر موقع تويتر: "أخيرا!".



وأحدثت رونزولي ضجة مرة في البرلمان الأوروبي عندما اصطحبت ابنتها فيتوريا إلى المجلس.