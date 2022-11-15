تونس وفرنسا تبحثان تعزيز مجالات التعاون العسكري

بحث وزير الدفاع الوطني التونسي عماد مميش، مع سفير فرنسا بتونس أندريه بارنت، تعزيز ودعم التعاون العسكري بين البلدين وتنويع مجالاته، وذلك في إطار الإعداد للجنة العسكرية المشتركة التونسية الفرنسية في دورتها التاسعة والعشرين بتونس المقررة في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني التونسي أن الوزير عماد مميش أشاد بثراء التعاون الثنائي العسكري ونوعيته بين بلاده وفرنسا، مؤكدًا ضرورة الارتقاء به ليشمل مجالات أرحب فيما يخص التدريب وتبادل الخبرات.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين.