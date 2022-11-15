طوابير أمام محطات الوقود بعد إعلان الحكومة الفرنسية خفض الدعم على الوقود ابتداء من اليوم

تعتزم فرنسا خفض الخصم الممنوح لسائقي السيارات على الوقود بالنسبة ابتداء من اليوم الثلاثاء، مما أدى لوجود طوابير أمام محطات الوقود في بعض الأماكن.

وسوف يتم خفض الدعم من 30ر0 يورو (31ر0 دولار) للتر إلى 10ر0 يورو بحلول نهاية العام، بعدها سوف يتم إلغاء الدعم نهائيا. كما تخفض شركة توتال للطاقة من خصهما الاضافي من 20ر0 يورو إلى 10ر0 يورو حتى نهاية العام.

وهذا من شأنه جعل القيادة عبر الحدود أقل جاذبية للراغبين في التزود بالوقود من ألمانيا، حيث كانت تشجع أسعار الوقود المنخفضة في منطقة الحدود الكثير من السائقين من ألمانيا عبور الحدود للتزود بالوقود.

وكان من المقرر بدء خفض دعم الوقود ابتداء من بداية الشهر الجاري، ولكن تم الارجاء بعد إضراب عمال المصافي الذي استمر أسبوعا، وأدى لنقص إمدادات الوقود.