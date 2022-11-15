قال وزير البيئة في كمبوديا ساي سامال، إن بلاده تقدر جهود الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ التي وصفها بالجميلة.



وأضافت خلال فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى لتحقيق الاستقرار السياسي إلى جانب التنمية الاقتصادية.



وأوضح أن بلاده معرضة للتأثر الشديد بتغير المناخ رغم نسبة انبعاثاتها القليلة، لافتا إلى أنهم نفذوا الكثير من المبادرات التي ساهمت في خفض الانبعاثات.



وأشار إلى أن بلاده مزجت الطاقة الجديدة بنسبة كبيرة في أعمالها الصناعية، مؤكدا الاهتمام بدور أكبر للقطاع الخاص في النضال ضد تغير المناخ.



وتتواصل فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة.