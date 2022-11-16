أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، منذ قليل، رفع مستوى استعداد الوحدات العسكرية كافة.



وأضاف المتحدث أن بولندا تدرس طلب تفعيل المادة 4 من اتفاقية حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمناقشة وضعها الأمني، بحسب موقع العربية.نت الإخباري.



جاء ذلك على خلفية مقتل شخصين ظهر الثلاثاء، بعد أن أصابت قذيفة منطقة كانت تجفف فيها الحبوب في قرية برزيودوف البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانيةْ بحسب وسائل إعلام بولندية.



في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "مزاعم" وسائل الإعلام البولندية عن سقوط صواريخ روسية في بولندا هي "استفزاز يستهدف تصعيد الموقف".



وأضافت الوزارة في بيان "لم نشن أي ضربات على أهداف قريبة من الحدود الأوكرانية البولندية"، مشيرة إلى أن "الحطام الذي تم العثور عليه في مكان الحادث لا علاقة له بالأسلحة الروسية".