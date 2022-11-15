قال وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في بنجلاديش محمد شهاب الدين، إن بلاده من الضحايا البريئة للتغيرات المناخية.



وأضاف خلال فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن نسبة مساهمة بلاده من الانعباثات تبلغ 0.48% لكنها تتأثر بشدة من هذه الظواهر.



وذكر أن بلاده تحاول مجابهة آثار تغير المناخ، وتضخ أموالا ضخمة لتكون قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.



ولفت إلى أن بلاده عملت على إنشاء ملاجئ وسدود للوقاية من الأعاصير، وتنفيذ مشروعات لحماية السواحل.



ونوه بأن بلاده عملت على ردم الهوة بين البلدان النامية والمتقدمة، عبر إعداد خطة الرفاهية في مجال المناخ لتعزيز العمل في مجال التخفيف.



وتتواصل فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة.