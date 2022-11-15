وفاة الألماني هانز يواكيم كلاين المتورط في هجوم أوبك عام 1975

توفي الإرهابي الألماني اليساري السابق هانز يواكيم كلاين عن عمر يناهز 74 عاما.

وأعلن عمدة منطقة نورماندي الفرنسية أن كلاين توفي في التاسع من نوفمبر الجاري، ودُفن في منزله القديم بسانت أونورين لا جيوم، أمس الاثنين.

وكان كلاين متورطا في الهجوم الدموي الذي استهدف مؤتمر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا عام 1975، مع الإرهابي الدولي المعروف باسم كارلوس، لكنه تخلى عن العنف لاحقا.

وبعد 23 عاما من الهروب، تم إلقاء القبض على كلاين في فرنسا عام 1998، حيث حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات بسبب هجوم فيينا، وحصل على عفو في نهاية عام 2023.