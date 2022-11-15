أعلنت السلطات السعودية، القبض على مواطن بتهمة حرق مركبة، بعد نشر فيديو يوثق الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للأمن العام السعودي، أن "شرطة منطقة حائل قبضت على مواطن ظهر في محتوى متداول يحرق مركبة متعمدًا والهرب من الموقع".

كما ألقت الشرطة القبض على مواطن آخر لتصويره الحادث، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب البيان.

ويظهر في الفيديو المتداول، شخص يقود سيارة بيضاء يتوقف بجانب سيارة أخرى سوداء ويقوم بحرقها ثم يهرب سريعا من موقع الحادث. وتبين لقطات فيديو أخرى السيارة وقد تفحمت بالكامل من الداخل.

وأضاف الأمن العام أنه "تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة نتيجة خلافات عائلية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".