 فيديو.. القبض على سعودي أحرق سيارة متعمدا وتوقيف مصور الجريمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 6:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. القبض على سعودي أحرق سيارة متعمدا وتوقيف مصور الجريمة

حريق سيارة بالسعودية
حريق سيارة بالسعودية
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 5:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 5:52 م

أعلنت السلطات السعودية، القبض على مواطن بتهمة حرق مركبة، بعد نشر فيديو يوثق الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للأمن العام السعودي، أن "شرطة منطقة حائل قبضت على مواطن ظهر في محتوى متداول يحرق مركبة متعمدًا والهرب من الموقع".

كما ألقت الشرطة القبض على مواطن آخر لتصويره الحادث، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب البيان.

ويظهر في الفيديو المتداول، شخص يقود سيارة بيضاء يتوقف بجانب سيارة أخرى سوداء ويقوم بحرقها ثم يهرب سريعا من موقع الحادث. وتبين لقطات فيديو أخرى السيارة وقد تفحمت بالكامل من الداخل.

وأضاف الأمن العام أنه "تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة نتيجة خلافات عائلية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك