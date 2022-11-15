قناص أوكراني يحقق ثاني أطول مسافة لإصابة صحيحة في العالم بعد قتل جندي روسي

احتل قناص أوكراني المركز الثاني بأطول مسافة قنص بإصابة صحيحة في العالم، وذلك لتمكنه من قتل جندي روسي من مسافة 2710 أمتار، وفق ما رصدته كاميرا حرارية أوكرانية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مقطع نشره الجيش الأوكراني رصد مسافة القنص التي تمكن خلالها القناص الأوكراني من قتل جندي روسي، إذ يظهر قياس المسافة في المنظار الحراري.

ورصد المقطع صورة لجندي روسي يتجول بين الأشجار قبل أن يتلقى طلقة القناص في صدره ويسقط على الأرض، وحين قدوم روسي آخر للمساعدة تم قنصه وسقوطه على الأرض.

ويُشكك البعض في مصداقية المقطع لقلة الوقت المستغرق من الطلقة لبلوغ الهدف على مسافة بعيدة بجانب صعوبة رصد المناظير الحرارية لأهداف بالبعد المذكور 2710 أمتار.

ويكون القناص الأوكراني الذي لم يُذكر اسمه إذا صحت الإصابة صاحب ثاني أطول مسافة قنص صحيح لينتزع اللقب من البريطاني هاريسون جريك، الذي قنص عنصرين من حركة طالبان عام 2009 من بعد 2475 أمتار.

ويذكر أن صاحب المسافة الأبعد لقنص صحيح بالعالم هو جندي كندي لم يذكر اسمه حين تمكن عام 2017 من قتل أحد مقاتلي داعش بالموصل من بعد 3450 مترا وذلك بعد أن أخطأ الهدف بأول طلقة وأصابه بالثانية لتستغرق الطلقة 10 ثواني من القناص للهدف.

ولم يذكر الجيش الأوكراني نوع القناصة المستخدمة بالعملية بينما كانت قناصة الكندي صاحب أبعد مسافة قنص مكميلان تاك 50 وقناصة البريطاني صاحب المركز الثاني السابق الـ115.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11425645/Ukraine-claims-one-snipers-broken-record-second-longest-ranged-kill-combat.html