قالت وزيرة البيئة في تشيلي ماريا إلويسا روخاس، إن قرارات قمة المناخ في شرم الشيخ ستحدد مصير البشرية بالكامل.



وأضافت خلال فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تبذل كل الجهود الممكنة لخفض الانبعاثات تنفيذا للتوصيات العلمية في خذا الصدد.



وأشارت إلى أن بلاده أبرمت تحالفا للتوعية بمخاطر الاحترار العالمي، مشددة على إطلاق سياسات فورية تحافظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة.



ولفتت إلى أن زيادة درجة الحرارة عن 1.5 درجة تنذر بالعصف بالكثير من المجتمعات.



وشددت على أهمية العمل الجماعي والمشترك لضمان تنفيذ تعهدات العمل المناخي، مع إشراك كل القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة.



وتتواصل فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة.