الخارجية السودانية تبحث مع سفير الصومال بالخرطوم تعزيز العلاقات الثنائية

بحث السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية السودانية مع السفير محمد شيخ إسحق سفير الصومال بالخرطوم، تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، على ضوء مخرجات اللقاء الذي تم مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال القمة العربية.

وذكرت الخارجية السودانية -في بيان اليوم الاثنين- أن السفير الصومالي أشاد بدعم السودان والمساعدات التي قدمها للصومال في كافة المجالات، وعلى الترحيب الدائم باستقبال الطلاب الصوماليين بالمؤسسات التعليمية السودانية.

من جانبه، أكد وكيل الخارجية السودانية وجود كثير من القواسم المشتركة مع جمهورية الصومال الشقيقة، مبيّنا استمرار التشاور والتفاهم معها على كافة الصُّعُد.

