مقطع فيديو صادم: إعدام مرتزق روسي بالمطرقة

أثار مقطع مروع فزع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الروس، لاحتواء الفيديو مشهدا لما يبدو أنه عقاب لروسي مرتزق بعد استعادة موسكو له من أوكرانيا في عملية تبادل أسرى.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن مقطع متداول علي تيليجرام تضمن مشهدا لرجل في زي عسكري ممسك بالروسي يافجاني نازهين، بينما ينهال على رأسه بالمطرقة حتى قتله.

وانضم نازهين القتيل لمنظمة فاجنر أثناء مكوثه في سجن روسي لـ22 سنة عقاب على جريمة قتل، وكان انضمامه للمنظمة شرطا لخروجه من السجن يوليو الماضي.

جرى أسر نازهين بعد 3 أشهر من خروجه من السجن وذهابه للقتال في أوكرانيا، ولكنه بعد أسره صرح في عدة مقابلات برفضه للسياسات الروسية ورغبته في تسليم نفسه للأوكرانيين قبل أن تتم إعادته لروسيا بعملية تبادل أسري.

ونفى متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، من جانبه أية علاقة للرئاسة الروسية بالواقعة بقوله: "ليس ذلك من شأننا"، بينما أثنلا رجل الأعمال الروسي المؤسس لمنظمة المرتزقة على الواقعة ووصف نازهين بالخائن.

وتعرف منظمة فاجنر بنشاطاتها في تجنيد المرتزقة للقتال لصالح روسيا بأوكرانيا ودول إفريقيا وسوريا بينما يرتبط اسم المنظمة بارتكاب الفظائع الوحشية من تعذيب وقتل بأساليب مروعة في عدة وقائع سابقة.