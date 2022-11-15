 استشهاد فلسطيني قالت إسرائيل إنه نفذ عملية «طعن» أدت لمقتل مُستوطنين في اريئيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطيني قالت إسرائيل إنه نفذ عملية «طعن» أدت لمقتل مُستوطنين في اريئيل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 3:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 3:41 م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة الصناعية في مستوطنة "ارئيل" شمال غرب سلفيت.

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إن الشاب نفذ عملية طعن داخل المستوطنة المذكورة، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة مُستوطنين.

وقالت نجمة داود الحمراء - حسب وسائل إعلام إسرائيلية - إن هناك أربعة مصابين آخرين جراء عملية الطعن التي نفذت في موقعين منفصلين داخل "ارئيل" صباح اليوم.

وقالت تقارير إسرائيلية أولية إن فلسطينيين هاجما المستوطنين عند مدخل المنطقة الصناعية بالمستوطنة المذكورة، ومحطة وقود.

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