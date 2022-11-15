الخارجية السودانية تثمّن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ثمَّن وكيل وزارة الخارجية بالسودان السفير دفع الله الحاج علي، الدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، والتنسيق الجيد والتعاون المثمر بين السودان والبرنامج الذي يعد من أهم وكالات الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم الاثنين- أن ذلك جاء خلال لقاء وكيل وزارة خارجية السودان مع سارة بول المدير الإقليمي بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للدول العربية، حيث استعرض تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، مشيراً إلى أن الجهود مبذولة لتحقيق التوافق الوطني الذي يقود إلى تشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية وصولاً إلى مرحلة الانتخابات.

كما تطرق خلال اللقاء إلى عدد من المجالات التي يمكن للبرنامج الإنمائي أن يسهم فيها عبر مشاريع تنموية في مجالات الصحة والتنمية البشرية والأمن الغذائي والتغير المناخي.

من جانبها، أشادت سارة بول بتعاون الحكومة السودانية مع البرنامج، مؤكدة أن الجانبين يعملان كشركاء.

وأشارت إلى حرص البرنامج على دعم مشروعات تنموية خلال المرحلة الانتقالية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة عدم توقف معظمها رغم التحديات الماثلة، وقدمت توضيحا عن نطاق عمل المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية، وأبرزها تحقيق السلام والاستقرار وإرساء الديموقراطية وتعزيز دور المرأة وفرص توظيف الشباب وبناء قدراتهم، وأشادت بالتعاون الجيد مع وزارة الخارجية ونقاط الاتصال الوطنية.

جدير بالذكر أن الزيارة رفيعة المستوى تعد الأولى من نوعها، في إطار تطوير عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان والاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة.