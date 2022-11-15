الرئيس الإندونيسي يحذر من تجدد الانقسام العالمي أمام قادة مجموعة العشرين

حذر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من تجدد الانقسام العالمي، في خطابه بمناسبة بدء أعمال القمة السنوية لمجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة التي تستمر يومين، وتعقد هذا العام في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأضاف ويدودو لقادة العالم المجتمعين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس ، اليوم الثلاثاء: "لدينا جميعا مسؤولية ليس فقط تجاه شعوبنا ولكن أيضا تجاه شعوب العالم. يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء".

وقال ويدودو: "أن تكون مسؤولا يعني احترام القوانين الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة باستمرار". وفي ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، أضاف "يجب أن ننهي الحرب. إذا لم تتوقف الحرب فسيكون من الصعب على العالم المضي قدما".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يمثل بلاده في قمة مجموعة العشرين