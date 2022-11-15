استقرار معدل البطالة في تونس مع زيادة العاطلين في صفوف الشباب

بلغ معدل البطالة في تونس خلال الربع الثالث من العام الجاري 3ر15 % لتشهد بذلك استقرارا مقارنة بالربع السابق لكنها تخفي بطالة أوسع في صفوف الشباب.

وقبل عام كانت نسبة البطالة عند 4ر18 % بسبب آثار الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا، قبل أن تنخفض إلى نسبة 2ر16 % في الربع الأخير من عام 2021 ثم 1ر16 % في الربع الأول من هذا العام.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عدد العاطلين أكثر من 613 الف شخص فيما ترتفع نسبة البطالة أكثر في صفوف الشباب في عمر ما بين 15 و24 عام، لتبلغ 8ر37 % مقارنة بـ2ر37 % في الربع الثاني من هذا العام.

وتشهد تونس موجات متفاقمة للهجرة غير الشرعية في 2022 لتبلغ مستويات قياسية حيث أحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الذي يعنى بمسائل الهجرة، وصول أكثر من 16 الف تونسي عبر البحر إلى السواحل الإيطالية هذا العام وحتى الأسبوع الأخير من أكتوبر بحثا عن فرص أفضل للحياة.