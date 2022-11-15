الولايات المتحدة: تحرير خيرسون «إنجاز كبير» لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الإثنين، إن تحرير مدينة خيرسون يعد "إنجازا كبيرا" لأوكرانيا.



وأضافت الوزارة في بيان، أن القوات الروسية انتقلت إلى الجانب الشرقي أو الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.



وقال مسؤول لم يكشف عن اسمه في إفادة للبنتاجون: "لا يبدو أن الروس يميلون إلى مغادرة بقية الأراضي المحتلة في أوكرانيا، ولا شك أنه لا يزال هناك قتال صعب في المستقبل".



وأضاف: "لكن تحرير مدينة خيرسون هو إنجاز كبير وشهادة على عزم وتصميم ومثابرة الشعب الأوكراني وقواته المسلحة وهم يقاتلون للدفاع عن أمتهم".



وقال المسؤول إن القوات الأوكرانية تواصل تعزيز المكاسب وهي الآن مشغولة بإزالة العقبات والألغام التي خلفها الروس.



وأضاف المسؤول الأمريكي: "سنواصل العمل معهم، إلى جانب حلفائنا الدوليين وشركائنا، لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه للنجاح في ساحة المعركة".