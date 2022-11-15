الملك عبدالله الثاني والبرهان يهنئان نتنياهو لفوزه في الانتخابات

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ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أرسلا برقيات تهنئة لنتنياهو لفوزه في الانتخابات.

وقال بيان أصدره مكتب نتنياهو، إنه تلقى برقية تهنئة من البرهان، أعرب فيها الأخير عن اهتمامه بتعزيز التطبيع، والقيام بزيارة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

ونقل البيان عن البرهان قوله "أتطلع إلى استمرار تعاوننا لتعزيز العلاقات في شتى المجالات لصالح مواطني البلدين".

ووقع السودان في شهر يناير عام 2021 اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وحصل في الوقت نفسه على مساعدة مالية أمريكية.

والتقى نتنياهو والبرهان قبل اتفاق التطبيع بين خلال زيارة لأوغندا في فبراير 2020.

كما ذكر مكتب نتنياهو أن الملك عبد الله الثاني أجرى محادثة هاتفية، اليوم الاثنين، بزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتهنئته على فوزه في الانتخابات.

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل بشأن المحادثة الهاتفية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، كانت علاقة نتنياهو وعبد الله شائكة إبان تولي زعيم الليكود مهام منصبه سابقا، وسط تدهور العلاقات بشكل كبير بين عمان والقدس.

ووفقا للصحيفة، فهناك سبب آخر لتوتر العلاقات بين إسرائيل والأردن خلال فترة ولاية نتنياهو السابقة، هو تعهد الأخير بضم غور الأردن، والذي تبعه لاحقا بتعهد ببسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء أخرى من الضفة الغربية كان من المتوقع أن تكون جزءا من إسرائيل بموجب خطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام الصادرة في يناير 2020.

بيد أن نتنياهو تراجع عن هذا التعهد بعد أشهر في إطار اتفاق مع الإمارات لإقامة علاقات دبلوماسية.