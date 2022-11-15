مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في بلاده

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن الاستقرار في ليبيا سيتحقق بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا وإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والاستجابة لرغبة الشعب بإنهاء المراحل الانتقالية والصراعات السياسية من خلال إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.

وشدد السني في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا -وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية - على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية تبني الثقة بين أبناء الشعب الليبي إضافة إلى الفصل بين السلطات والتوزيع العادل للثروات والتوزيع الأمني والعسكري على كامل التراب الليبي، ومنبها إلى أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.