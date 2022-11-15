مدينة كولونيا الألمانية تعيد 92 قطعة من مجموعة أثرية إلى نيجيريا

تعتزم مدينة كولونيا الألمانية إعادة 92 قطعة من المجموعة الأثرية المعروفة باسم "بنين برونز" من متحف راوتنشتراوخ-يوست.

وأعلنت سلطات مدينة كولونيا اليوم الثلاثاء أن من المنتظر إعادة ثلاث قطع في ديسمبر المقبل بناء على رغبة الشركاء النيجيريين، وستتم إعادة 52 قطعة أخرى تدريجيا، وسيتم الإبقاء على 37 عملا فنيا لمدة عشرة أعوام مبدئيا في متحف مدينة كولونيا.

وأوضحت سلطات المدينة أن مقترح القرار الخاص بنقل الملكية إلى نيجيريا جاء نتيجة لمفاوضات مع ممثلين عن الجانب النيجيري تم إجراؤها منذ عام 2021 تحت إشراف وزارة الخارجية الألمانية ووزيرة الدولة لشؤون الثقافة.

يذكر أن متحف راوتنشتراوخ-يوست التابع لبلدية كولونيا يمتلك رابع أكبر مجموعة في ألمانيا من الأعمال الفنية التي كانت موجودة في بلاط مملكة بنين، وهي أعمال فنية نهبها جيش الاحتلال البريطاني من القصر الملكي في مملكة بنين عام 1897، وتم بيع هذه الأعمال لاحقا بالمزاد في أوروبا.

وتردد مؤخرا أن متحف كولونيا به 96 قطعة من بنين برونز، غير أن المدينة أوضحت أن المراجعات للأعمال الفنية في الشهور الماضية أسفرت عن وجود شواهد جديدة تتعلق بتصنيف مسروقات عام 1897، إذ تبين أن بعض الأعمال لم يتم صنعها قبل القرن العشرين، وبالتالي فإن هذه المسروقات ليست هي مصدرها، كما تبين أن أعمالا أخرى لم تعد موجودة في المتحف بسبب خسائر الحرب وصفقات المقايضة.

وكان نحو 1100 قطعة فنية برونزية نُهِبَتْ من قصر مملكة بنين التي أصبحت حاليا جزء من نيجيريا، وغالبية هذه القطع كانت وردت إلى ألمانيا من أعمال النهب.