قال لاكي هالاك استراد وزير الموارد الطبيعية والبيئة في هندوراس، إن بلاده معرضة لكوارث شديدة بسبب تغير المناخ.



وأضاف خلال فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن أعاصير ضربت بلاده مؤخرا، كبدتها خسائر ضخمة، مشددا على أهمية العمل المشترك لمجابهة هذه التحديات.



وشدد على الحاجة لدعم مالي لزيادة القدرة على التصدي لتغير المناخ اجتماعيا وبيئيا.



ولفت إلى أت بلاده تواجه ملامح الضعف نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.



ونوه بأن إعادة إحياء النظم البيئية بما يحقق العدالة الاجتماعية والقدرة على الصمود أمر يحمل أولوية كبيرة.



وتتواصل فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة.