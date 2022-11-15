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برلمان التشيك يصف النظام في روسيا بأنه إرهابي

براغ (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 10:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 10:58 م
وصف البرلمان التشيكي "النظام الروسي الحالي" بأنه "إرهابي" بسبب الحرب التي يشنها ضد أوكرانيا.

وصوت 129 نائبا مساء اليوم الثلاثاء في براغ لصالح القرار، بينما صوت 14 نائبا من حزب الحرية والديمقراطية المباشرة اليميني المتطرف ضده. كما امتنع 13 نائبا عن التصويت.

واتهم القرار موسكو بمحاولة بث الخوف والفزع في أوكرانيا من خلال موجة هجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية للطاقة. وأشار القرار إلى أن هذه "وسائل إرهابية".

يذكر أن جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، داعم رئيسي للحكومة الأوكرانية في كييف.

وأرسلت الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ظل الحكومة الليبرالية المحافظة في براغ، أسلحة بأكثر من 9ر1 مليار دولار إلى أوكرانيا العام الجاري.

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