بدء محاكمة 5 متهمين بدعم الإرهاب في ألمانيا

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بدأت محكمة في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين بتهمة دعم الإرهاب.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن المتهمين أعضاء في جمعية مسجد "فُصلت 33" المحظورة ويشتبه في دعمهم خلال تواجدهم في برلين عامي 2013 و214 القتال المسلح لمنظمة "جند الشام" الإرهابية في سوريا.

ويتهم الادعاء العام في برلين الخمسة بالإعداد لعمل فادح من أعمال العنف التي تعرض أمن الدولة للخطر ودعم منظمة إرهابية في الخارج.

وتخطط المحكمة مبدئيا للنظر في القضية على مدار يومين فقط، وذلك على خلفية مناقشات بين الأطراف المعنية بالقضية قبل بدء جلسة المحاكمة.

ودارت المناقشات حول اتفاق من شأنه تسريع المحاكمة وتخفيف العقوبة إلى مدة قد تصل أقصاها إلى عامين مع إيقاف التنفيذ.