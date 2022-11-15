عشرات الآلاف من العاملين الأكاديميين في جامعة كاليفورنيا يبدأون إضرابا

توقف عن العمل حوالي 48 ألفا من العمال الأكاديميين النقابيين في جامعة كاليفورنيا، ممن يؤدون غالبية أعمال التدريس والبحث في نظام التعليم العالي الرئيسي في الولاية، يوم الاثنين ، داعين إلى تحسين الأجور والمزايا.

ويشمل الإضراب على مستوى المنظومة في الولاية مساعدي التدريس وعلماء ما بعد الدكتوراه والباحثين من طلاب الدراسات العليا والمعلمين. ومن المتوقع أن يسبب ذلك اضطرابات كبيرة في الفصول الدراسية والحياة اليومية في الحرم الجامعي، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

ويقول قادة النقابات إن الإضراب، الذي بدأ صباح الاثنين، سيكون الأكبر على مستوى أي مؤسسة أكاديمية في التاريخ. وانضم عاملون في كليات تابعة للجامعة في لوس أنجليس وسان دييجو وسانتا كروز وميرسيد وإيرفين وديفيس وسان فرانسيسكو إلى الاضراب.

وقال رافايل جيمي ، رئيس اتحاد (يو إيه دبليو 2865)، الذي يمثل 19 ألفا من أصل 48 ألف عامل ، في بيان يوم الاثنين: "لقد كنا نتفاوض طوال عطلة نهاية الأسبوع ، وبينما تم إحراز تقدم مهم ، ما زلنا متباعدين بشأن العديد من القضايا التي ستجعل جامعة كاليفورنيا جامعة أكثر إنصافا".

وأضاف: "نحن نتفاوض مع الجامعة على مدار الساعة ونستمع إلى جميع عروضها."