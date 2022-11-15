أوكرانيا تطلب المساعدة لإعادة الأطفال المرحلين إلى روسيا

تسعى أوكرانيا إلى الحصول على مساعدة دولية لإعادة آلاف الأطفال الذين تم ترحيلهم إلى روسيا، وفقا لكييف.



وشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسفراء مجموعة العشرين في اجتماع لمناقشة هذه القضية، حسبما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو يوم الإثنين.



وقال زيلينسكي، إنه يعتقد أن نحو 11 ألف طفل تم ترحيلهم إلى روسيا.



وأضاف: "نحن نعرفهم بالاسم، لكن هؤلاء ليسوا سوى من نعرفهم، وفي الواقع، هناك المزيد من المرحلين".



وقال زيلينسكي إنه يجب إعادة جميع الأطفال إلى أوكرانيا".



وأضاف: "سنحتاج حقا إلى قوة العالم بأسره لإعادة جميع المرحلين".



وتقول موسكو إن الأطفال ينقلون من مناطق القتال إلى مناطق آمنة أو ينقلون إلى روسيا لتلقي العلاج والتعافي.