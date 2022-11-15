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طهران تدين العقوبات الأوروبية الجديدة على أفراد وكيانات في إيران

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 10:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 10:41 ص
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بحق أفراد ومؤسسات في إيران، واعتبرها غير مقبولة على الإطلاق.

وأفادت وكالة "مهر"، الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن كنعاني اعتبر أن هذه العقوبات عمل باطل وغير قانوني وتدخلي، ومرفوض تمام.

وأضاف: "يبدو أن إدمان العقوبات عزل العقلانية والجدية بين الأطراف الأوروبية، وبهذا النهج الخاطئ، فإن أوروبا هي التي تضيق دائرة تفاعلاتها".

وقال كنعاني، إن إيران سوف تتخذ إجراءات مضادة فعالة وتحتفظ بالحق في الرد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس الاثنين، فرض عقوبات جديدة على 29 شخصا وثلاث كيانات في إيران، على خلفية دورهم في وفاة الشابة مهسا أميني، والرد العنيف على الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

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