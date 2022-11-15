أوكرانيا تتعرض للقصف بوابل من الصواريخ الروسية وتضرر مبنيين في كييف

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت موجة صواريخ على منطقة كييف، اليوم الثلاثاء، مما ألحق أضرارا بمبنيين سكنيين في العاصمة الأوكرانية.



وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض وتدمير بعض الصواريخ التي أطلقت على المدينة، ولم تتوفر حتى الآن معلومات بشأن الخسائر المحتملة.



كما أشارت تقارير إلى أن هناك هجمات على مناطق أوديسا و تشيركاسي وكيروفوهراد وخميلنيتسكي وخاركيف ودنيبروبتروفسك مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار ضد الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.



وتم الإبلاغ عن انقطاع كبير في التيار الكهربائي بعد حدوث أضرار في مدينتي لفيف وكوفيل الكبيرتين في غرب أوكرانيا.



وفي كييف أيضا، حذرت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من حدوث انقطاع التيار الكهربائي غير مقرر سلفا لتحقيق الاستقرار في الشبكة. وخفضت العديد من مناطق العاصمة بالفعل ساعات الكهرباء لمدة شهر تقريبا.



ويمثل الهجوم الجوي اليوم الثلاثاء، أول هجوم واسع النطاق على أوكرانيا منذ انسحاب روسيا من أجزاء من منطقة خيرسون الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لحملة موسكو العسكرية.



وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، فقد أطلقت الصواريخ الروسية فوق بحر قزوين.



وتعرضت أوكرانيا لوابل من الصواريخ بعد ساعات من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن على روسيا قبول حدود بلاده وسحب قواتها لإجراء محادثات سلام.



قال زيلينسكي في خطاب أمام مجموعة العشرين:"إذا قالت روسيا إنها تريد إنهاء هذه الحرب، أو هكذا تقول، فعليها إثبات ذلك بالأفعال".



وأدان البيت الأبيض هجوم روسيا خلال اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي.