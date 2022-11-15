الاتحاد الأوروبي: أعضاء مجموعة العشرين بينهم روسيا يتفقون على مسودة إعلان ختامي

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء أن كبار المفاوضين في مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، بمن فيهم ممثلو موسكو، اتفقوا على مسودة لإعلان ختامي مشترك للقمة في إندونيسيا.