 الاتحاد الأوروبي: أعضاء مجموعة العشرين بينهم روسيا يتفقون على مسودة إعلان ختامي - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: أعضاء مجموعة العشرين بينهم روسيا يتفقون على مسودة إعلان ختامي


نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:01 ص

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء أن كبار المفاوضين في مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، بمن فيهم ممثلو موسكو، اتفقوا على مسودة لإعلان ختامي مشترك للقمة في إندونيسيا.


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