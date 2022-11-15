الاتحاد الأوروبي: أعضاء مجموعة العشرين بينهم روسيا يتفقون على مسودة إعلان ختامي

الأكثر قراءة
«كنت بغير هدومي في العربية».. نجم الأهلي السابق يكشف تعرضه للتنمر من اللاعبين
أبرزهم الفيشاوي وأروى جودة.. نجوم خالفوا الدريس كود في مهرجان القاهرة السينمائي
صحيفة: كاميرات المراقبة رصدت فتاتين إسرائيليتين بجانب المتهمة بتفجير إسطنبول
بالصور.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
أؤيدأعارضمحايد
النتـائـج
تصويت
أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء أن كبار المفاوضين في مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، بمن فيهم ممثلو موسكو، اتفقوا على مسودة لإعلان ختامي مشترك للقمة في إندونيسيا.