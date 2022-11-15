جناح الهند في مؤتمر شرم الشيخ ينظم فعالية حول نمط حياة من أجل البيئة

أقيمت فعالية جانبية بعنوان "إدراك مفهوم نمط حياة من أجل البيئة" بجناح الهند في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ (كوب27).



والفعالية أقيمت بالتعاون بين كل من الهند ومنظمة الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة في الهند).



وشارك في الفعالية بهوبيندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند، وإنجر أندرسن، السكرتيرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأوفايس سارماد، نائب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأجيت جوبتيه، سفير الهند لدى مصر، واللورد نيكولاس ستيرن، رئيس قسم أي.جي. باتيل للاقتصاد والحكومة بكلية لندن للاقتصاد، وأوشا راو-موناري، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها من الشخصيات البارزة من أنحاء العالم المختلفة.



وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أطلق مبادرة "نمط حياة من أجل البيئة" في 20 أكتوبر 2022، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



وخلال الفاعلية، تم أيضا تدشين موجز وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: "براياس سي برابهاف تاك – من الاستهلاك غير الواعي إلى الاستغلال الواعي".



ويقدم الموجز إطارا لنمط حياة من أجل البيئة لتوجيه الحكومات والمؤسسات والمجتمعات نحو الاستغلال الواعي للموارد. ويلقي الموجز الضوء على أفضل الممارسات التراثية الهندية التي تجسد روح "نمط حياة من أجل البيئة" في المجالات التالية:



• الاستهلاك المسئول عن طريق الأخذ قدر الاحتياج، واستخدام المنتجات حتى نهاية عمرها، وإعادة استخدام أو تدوير ما تبقى.



• الاقتصاد الدائري لتحسين كفاءة الموارد، وتقليل النفايات والانبعاثات الغازية من أجل تقليل البصمة الكربونية وتحسين البصمة البيئية.



• الحياة في انسجام مع الطبيعة عن طريق تطبيق فلسفة "فاسودهايف كوتومبكام" (العالم أسرة واحدة) والعيش مع إبداء التعاطف مع جميع الكائنات الحية.



• الإدارة المستدامة للموارد من خلال الاستغلال الواعي والمقصود للموارد المتاحة وتقليل الاستهلاك المفرط وتعزيز الوصول العادل للموارد.



• التعايش والتعاون بين الدول والمجتمعات من خلال تشجيع العلوم والابتكار وتبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات والحفاظ على أنظمة المعرفة التقليدية.



وخلال الكلمة التي ألقاها خلال الفعالية، قال ياداف: "إننا نمر بمنعطف حرج في كفاحنا المشترك لمواجهة تغير المناخ، ولا يتطلب هذا المنعطف جهودا حكومية وحسب، ولكن أيضا مساهمة جميع الأطراف المعنية، بل وكل فرد في سبيل ضمان كوكب مستدام يتسم بالعدالة".



وأضاف أن شعار "نمط حياة من أجل البيئة" الذي قدمه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يضع المساهمة الفردية في مركز الصدارة لإيجاد حل للمشكلات الناتجة عن تغير المناخ.



وتابع ياداف: "تمثل كل من مصر والهند حضارتين عريقتين عمرهما مئات السنين، وتتضمن ثقافتاهما وتقاليدهما ممارسات وأنماط حياة مستدامة. وفي ظل القيادة الحكيمة لرئيس وزرائنا ناريندرا مودي، أظهرت الهند للعالم أن حماية البيئة هي حجر الزاوية في عملية صنع السياسات في الهند".



وقال ياداف: "إن مبادرة نمط حياة من أجل البيئة تجعل المعركة ضد تغير المناخ معركة ديمقراطية يمكن لكل شخص المشاركة فيها في حدود قدراته." ودعا قادة ومواطني العالم إلى تبني فلسفة "نمط حياة من أجل البيئة" ودعم التغيير الذي يبتغون رؤيته في العالم.



وختم ياداف كلمته قائلا: "كوكبنا واحد، ولكن جهودنا يجب أن تكون كثيرة – أرض واحدة وجهود كثيرة. الهند مستعدة لدعم أي جهد من أجل بيئة أفضل وتعزيز الصحة العالمية".