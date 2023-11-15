مركز القلم في ألمانيا يدعو للإفراج عن الكتاب المسجونين في العالم

دعت جمعية المؤلفين "مركز القلم في ألمانيا" وأكثر من 140 فرعا آخر للمنظمة في جميع أنحاء العالم إلى الإفراج الفوري عن الكتاب المسجونين اليوم الأربعاء.



واستشهدت الجمعية بالكتاب المسجونين، بمن فيهم إيرينا دانيلوفيتش في أوكرانيا، وجو شيراب جياتسو في الصين، وسليمان الريسوني في المغرب، وماريا كريستينا جاريدو رودريجيز في كوبا كأمثلة ملموسة.



وقال المركز إن هؤلاء الكتاب تعرضوا للتهديد والاضطهاد والسجن بسبب عملهم والتزامهم بحرية التعبير. وأضاف: "تظهر حالات هؤلاء الأشخاص الأربعة الشجعان مدى أهمية حرية الكلمة ومدى كارثيتها في أجزاء كثيرة من العالم".



وتم تأسيس ما يسمى بيوم الكاتب السجين في 15 نوفمبر في عام 1960 من قبل لجنة الكتاب المعتقلين التابعة لنادي القلم الدولي.



ويوجد الآن فرعان لرابطة الكتاب في ألمانيا. وتأسس نادي القلم في برلين في عام 2022 بعد خلاف حول أسلوب قيادة مركز القلم في ألمانيا.