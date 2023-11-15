عمرو الفقي: الشعب المصري يسطر ملحمة تبرعات لتوجيه المساعدات للأشقاء بغزة

أدان المهندس عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حالة الصمت التي تشهدها الأوساط الدولية إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، قائلا: "ما يحدث الآن شيء غير طبيعي، لم نشاهده من قبل، ولم نر أيضا سكون المؤسسات الدولية بهذا الشكل".

وعلق خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة "ON E" مساء الثلاثاء، على زيارة الوفد الإعلامي للشركة المتحدة مستشفى العريش ومعبر رفح الإ‏ثنين، في إطار قافلة الإغاثة المتوجهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال: "زيارة المستشفى كانت صعبة علينا كلنا، الوضع كان صعبا، قابلنا أطفالا فقدوا أهلهم وأشقاءهم"، مؤكدا أن قافلة المساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع تأتي كمساهمة بسيطة في إطار دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والشعب المصري الكبير تجاه مساندة ودعم الأشقاء.

وتابع: "الشعب المصري يسطر ملحمة، جزء كبير جدا من المساعدات الإنسانية هو من التبرعات المصرية"، مثمنا جهود شاشة القاهرة الإخبارية التي تؤدي دورا كبيرا في نقل الحقيقة إلى العالم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قافلة مساعدات إنسانية إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ضمت 6 شاحنات محملة بـ 150 طنا من المواعدة الغذائية؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.