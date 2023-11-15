قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه في حال حدوث وقف لإطلاق النار، فهذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا، بسبب الترتيبات الأمنية.



وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الثلاثاء، أن حماس من مصلحتها إطالة أمد التفاوض على العسكريين وستتفاوض لمدة طويلة، معقبا: «حماس تخطط لإطالة الحرب في غزة، في ظل الخسائر التي تتكبدها إسرائيل اقتصاديا يوميا، والتي تعادل 275 مليون دولار».



ولفت إلى أن هناك شللا في منظومة المال والأعمال الإسرائيلية، ربما ستعوضها منظمات يهودية تطوعية ذات تأثير كبير، وتعطي لتل أبيب تعويضات ضخمة، موضحا أن هناك ضغوطا كثيرة يتعرض لها رئيس الوزراء نتنياهو في الشارع الإسرائيلي.



وأشار إلى أنه قبل ٧ أكتوبر كان في مظاهرات استمرت ٤١ أسبوعا، يوميا كل سبت يخرج الإسرائيليون بالآلاف أمام منزل نتنياهو، وبعد أحداث ٧ أكتوبر هناك ضغوط للإفراج عن الأسرى المدنيين، منوها بأن هناك فرقتين من المخابرات الأمريكية البريطانية تبحث وتتبع أثر المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة.



وذكر أنه في حال العثور على المحتجزين الإسرائيليين ستنتهي المفاوضات، ومن ثم فالقضية مرتبطة بعنصر الوقت، التكلفة العالية التي ستدفعها إسرائيل محاولة لإعادة هيبة الجيش الإسرائيلي التي انكسرت في 7 أكتوبر.