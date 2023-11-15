المنصورة الأولى على مستوى الجامعات المصرية والـ18 عربيا في تصنيف التايمز

صنفت جامعة المنصورة فى تصنيف التايمز لعام ٢٠٢٣ فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفى الترتيب 18 على مستوى الجامعات العربية.

ويضم هذا التصنيف 16 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية، ثم يتم تجميع مؤشرات الأداء في 5 مجالات التدريس (بيئة التعلم): 33% البحث (الحجم والدخل والسمعة): 33% الاستشهادات (تأثير البحث): 20% المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها): 6% التوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث): 8%.

ومن جانبه هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، العلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز وتصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات، مؤكدا أن نتيجة هذا التصنيف يتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة، وأن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.