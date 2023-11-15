الصحة العالمية تبحث بشكل عاجل إمكانية إجلاء المرضى والطاقم الطبي من مستشفى الشفاء

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة وعددًا من الشركاء يبحثون بشكل عاجل إمكانية إجلاء المرضى والطاقم الطبي من مستشفى الشفاء.



ووصف مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، التوغل العسكري الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق».



وأعرب عن قلقه البالغ على سلامة الموظفين والمرضى، مشددًا على أن «حمايتهم أمر بالغ الأهمية».



وذكر أن المنظمة فقدت الاتصال بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء، مشيرًا إلى أهمية حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرضى، بموجب القانون الإنساني الدولي.



وقال إن «سلامة المرضى والموظفين، فضلاً عن سلامة أنظمة الرعاية الصحية، هي أمور ذات أهمية قصوى».



وذكر أن المنظمة لم تتلقَ على مدار الأيام الثلاثة الماضية، تحديثات حول عدد الوفيات أو الإصابات في غزة، قائلًا إن 4 مستشفيات فقط تعمل الآن في غزة.



وأشار إلى إغلاق 26 مستشفى من أصل 36؛ إما بسبب الأضرار أو الهجمات أو نفاد الوقود، لافتًا إلى أن «المرضى والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف لا يتمكنون من الدخول أو الخروج من بعض المستشفيات».