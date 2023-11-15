نائب محافظ البحيرة تتابع إصلاح خط الطرد الرئيسي وكسح مياه الأمطار برشيد

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، موقع الهبوط الأرضي؛ للوقوف على تداعيات الموقف أولًا بأول، واتخاذ اللازم بالتنسيق التام مع كل الأجهزة التنفيذية، من أجل مواجهة مياه الأمطار.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار رفع حالة التأهب القصوى والتدخل السريع والاستجابة الفورية، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المواطنين للوقوف على احتياجاتهم وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك بعد نظراً لتعرض الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد لموجة من الأمطار الشديدة وبالتزامن مع إصلاحات كسر خط الطرد الرئيسي، والهبوط الأرضي بشارع التحرير الذي تسبب في تجمع كميات من المياه ببعض الشوارع والميادين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة اللواء ياسر مهنا الدميني بالعمل على إصلاح خط الطرد الرئيسي، والدفع بمعدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل مع أماكن تراكمات المياه، وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها.