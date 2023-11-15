رئيس وزراء فلسطين: الحكومة الإسرائيلية الحالية ستدفع ثمن الحرب على قطاع غزة داخليا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن «السلطة الفلسطينية ترفض الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة»، مطالبًا بإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر على الفور.



وأضاف خلال تصريحات لقناة «الحدث العربية»، مساء الأربعاء، أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية ستدفع ثمن الحرب على قطاع غزة داخليًا».



وشدد على أهمية وضع مجلس الأمن لبرنامج زمني محدد من أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن «حل الدولتين ليس شعارًا».



وأشار إلى أهمية وضع هذا البرنامج ضمن إطار حل الدولتين، معقبًا: «العالم أجمع يتحدث عن حل الدولتين، والأمر يحتاج ترجمة عملية وليس الجلوس على طاولة المفاوضات التي مضى عليها أكثر من 30 عامًا».



ولفت إلى أهمية صدور قرار من مجلس الأمن مُلزم لإسرائيل بإنهاء الاحتلال لأراضي فلسطين منذ عام 1967، مشددًا على أهمية فرض عقوبات على دولة الاحتلال.



وأكمل: «نحن أمام فرصة ذهبية وتاريخية لوقف الاحتلال، وتوحيد الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير؛ لتجسيد دولتنا على الأرض».