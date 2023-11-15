أمريكا: طاقم صحفي تشيكي يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح بمدينة سان فرانسيسكو

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شهدت محاولات مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية لاغتنام فرصة انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، لتغيير صورتها المتدهورة نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة، بداية صعبة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن صحفي تشيكي وطاقم التصوير المرافق له تعرضوا للسرقة تحت تهديد السلاح مساء الأحد على يد ثلاثة مهاجمين مسلحين، بحسب بيان صادر عن شرطة سان فرانسيسكو.

ووقع الحادث في حي نورث بيتش، على بعد حوالي 3.3 كيلو متر من وسط المدينة، حيث يجتمع زعماء العالم لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت الشرطة إن "المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة طلبوا معدات الإنتاج الخاصة بهم، فامتثل الضحايا".

وأضافت أن "المشتبه بهم دخلوا بعد ذلك سيارتهم ولاذوا بالفرار من مكان الحادث".

وتشتهر منطقة نورث بيتش السياحية المزدحمة بمطاعمها الإيطالية ومكتبة سيتي لايتس الشهيرة لبيع الكتب.

وقالت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، التي نشرت خبرا عن الحادث في وقت سابق إن الصحفي التلفزيوني التشيكي بوهوميل فوستال كان يصور المكتبة عند الغسق لالتقاط صور لمظاهر الجمال بالمدينة.

وتبلغ قيمة معدات الكاميرا 18 ألف دولار، ووعد " لندن بريد " عمدة سان فرانسيسكو أن المدينة ستساعد في تعويضهم عن المسروقات، بحسب الصحيفة.

وتشتهر مدينة سان فرانسيسكو بارتفاع معدلات الجريمة، ومن المعروف أن أطقم التلفزيون المحلية تسافر مع حراس مسلحين.