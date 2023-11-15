شهدت الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، والمقرر انعقادها خلال الفترة من الغد الموافق 15 نوفمبر مستمرة حتى السبت 18 نوفمبر الجاري.

وقال حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، إن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان يشارك فيها 47 مشاركا يمثلون أجيالًا من الكتابة ويتبعون 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح القباحي، لـ"الشروق"، أن هذا المهرجان يتم تنظيم فعالياته بشكل سنوي؛ كتتويج لأنشطة بيت الشعر على مدار عام كامل من الأمسيات الشعرية، والجلسات النقدية والمعارض، ومسابقات حفظ وإلقاء الشعر للأطفال والناشئة.

وذكر أن المهرجان يأتي بمشاركة العديد من الجهات الثقافية منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجامعة الأقصر، ومكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للمؤتمرات.

وأشار إلى أن مهرجان الأقصر للشعر العربي هو حدث ثقافي سنوي يهدف إلى تعزيز الشعر العربي وتنويع أشكاله وتقديمه للجمهور المحلي والدولي، وينظم بالتعاون مع عدة جهات ثقافية وأكاديمية وإعلامية، ويستضيف عددًا من الشعراء المصريين والعرب من مختلف الأجيال والاتجاهات.

واستطرد أن المهرجان يتضمن أمسيات شعرية وندوات نقدية ومعارض فنية وتوقيع دواوين شعرية، وعادة تنظيم فقرات موسيقية وفنية تعكس الهوية الثقافية لمدينة الأقصر، لكن هذا العام تم إلغاؤها تقديرا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية لفعاليات المهرجان إلقاء الشعر الضوء على قضية غزة من خلال قيام عدد من الشعراء المشاركين في المهرجان بنثر شعرهم على قضية الفلسطينيين، موجهين رسالة تألم وتضامن معهم في مقاومتهم للعدو الصهيوني.