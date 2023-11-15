النني يصف أرتيتا بالعبقري ويتحدث عن فترة لعبه مع الأهلي

تحدث محمد النني نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، عن مدربه ميكيل أرتيتا الذي وصفه بالعبقري.

وقال النني عبر موقع ناديه الرسمي: "لعبت للأهلي في بداية مسيرتي، أعتقد أنه أكبر ناد في إفريقيا. انضممت له عندما كنت في السادسة من عمري. كنت قائدا وكنت ألعب كقلب دفاع، وبعد ذلك غيرت مركزي إلى خط الوسط".

وقال النني عبر موقع ناديه الرسمي: "لعبت للأهلي في بداية مسيرتي، أعتقد أنه أكبر ناد في إفريقيا. انضممت له عندما كنت في السادسة من عمري. كنت قائدا وكنت ألعب كقلب دفاع، وبعد ذلك غيرت مركزي إلى خط الوسط".

وواصل"الأهلي كان على بعد ساعتين من مسقط رأسي (المحلة) ، لذا كان علينا السفر إلى هناك لفترة طويلة ، لكنني أحببته حقا. لقد كانت دائما كرة القدم بالنسبة لي كل شيء" وشدد "أرتيتا بالنسبة لي مدرب عبقري لأنه أقام رابطا قويا بينه وبين الجميع. أعتقد أنه شيء سحري حقا. أقسم أن المشجعين يشعرون وكأنهم جزء من الفريق".

وأضاف "هناك شخصان بذلا قصارى جهدهما لكي أشعر أنني في بيتي عند انضمامي إلى أرسنال. الأول كان أرسين فينجر، والثاني ميكيل أرتيتا".

وتابع " في ارسنال روح الفريق هى الكلمة المهمة بالنسبة لي حقا. الروح هي الجوع الذي لديك، والعمل الذي تقوم به ، وكل شيء عن عملك وكيف تعطي كل شيء للفريق. لمعرفة ما يحتاجه الفريق منك والقدرة على القيام بكل ذلك يأتي من روح الفريق".

وواصل "التضحيات التي يتعين عليك تقديمها كلاعب كرة قدم تدور حول روح الفريق. لهذا السبب نحن هنا - لجعل كل شيء يعمل معا كفريق واحد". وعن علاقته الجيدة بزملائه أوضح "من الجيد أن تكون مختلفا والجميع يجلب أشياء جيدة ، ولكن الشيء الرئيسي هو أن نتذكر ما نقوم به ، وكيف نفعل ذلك معا. أنا أحبهم جميعا".

وواصل "أعتقد أن هذا ما يجعلنا أقوى، لأننا جميعا جيدون مع بعضنا البعض. نحن معا ونفعل كل شيء معا".

وأجاب "تقديم النصائح للصاعدين؟ أحاول دائما القيام بذلك لأنني كنت في هذا الموقف".

وأضاف "عندما تتحدث إليهم وتقدم نصائح للاعبين الأصغر سنا فإنهم يعرفون مدى أهمية ذلك. الشيء الجيد هو أنهم يستمعون. اللاعبين هنا يستمعون إلينا ويريدون معرفة المزيد. أعتقد أن هذا هو السبب في أنهم يقومون بأشياء رائعة معنا". و

أجاب "أفضل اللحظات؟ بالنسبة لي، كان العام الماضي موسما مميزا حقا. أقول ذلك مع الاحترام لكل سنواتي هنا، لقد استطعت أن أرى فرحة المشجعين".

النني (31 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

ولعب النني معارًا إلى بيشكتاش التركي موسم 2019\2020، لكنه بخلاف ذلك ظل في صفوف أرسنال طوال تلك السنوات. وخاض النني 158 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

وفاز اللاعب الدولي المصري مع أرسنال بـ 3 ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس السوبر الإنجليزي مرتين، كما وصل معه لنهائي الدوري الأوروبي