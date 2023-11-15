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أعلنت سلطات بنجلاديش، اليوم الأربعاء، إجراء الانتخابات البرلمانية فى 7 يناير المقبل وسط مظاهرات نظمتها أحزاب المعارضة الكبرى.

ويعرقل الحزب الوطنى البنغالي المعارض بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء حركة النقل على مستوى البلاد منذ أسبوعين، للمطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات موثوق بها فى ظل إدارة غير حزبية محايدة.

ورفضت رئيس الوزراء الشيخة حسينة التى ترأس حكومة ائتلافية بقيادة حزب رابطة عوامى بالفعل مطالب المعارضة، وأكدت إجراء الانتخابات تحت إشراف الإدارة الحالية وفق ما ينص عليه الدستور.

وأعلن كازي حبيب الأول رئيس مفوضية الانتخابات عن موعد إجراء الانتخابات خلال كلمة متفلزة إلى الأمة مساء اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلى) معربا عن أمله فى إجراء الانتخابات فى أجواء سلمية.

ودعا حبيب الأول كافة الأحزاب السياسية لحل خلافاتهم والمشاركة فى الانتخابات لتعزيز الروح الديمقراطية.

وزعم الحزب الوطنى المعارض وحلفاؤه الذين قاطعوا الانتخابات العامة عام 2014 تزوير الانتخابات فى ذلك الوقت، بينما شنت الحكومة حملة قمع ضد النشطاء المعارضين قبل الانتخابات المقبلة.