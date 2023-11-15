فريد زهران بعد رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس: مقدمة لإجراءات ستأتي تباعا

- المرشح الرئاسي فريد زهران: رفع أسماء أخرى من قوائم الإرهاب الأيام المقبلة

أعلن المرشح الرئاسي فريد زهران ترحيبه بقرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس ورفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وقال زهران في بيان له اليوم، إن هذا الإجراء يأتي كمقدمة لإجراءات ستأتي تباعاً في الأيام المقبلة، سيتم من خلالها رفع أسماء أخرى من قوائم الإرهاب ورفع التحفظ على أموالهم، وذلك في إطار استمرار جهود كل القوى الديموقراطية في العمل من أجل إصلاح سياسي حقيقي.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي تتويجًا لجهود متعددة بدأت منذ سنوات في اتجاه بناء مجال سياسي، وانفراج ديمقراطي لازلنا نعتبره البداية الصحيحة لأي إصلاح اقتصادي ومجتمعي ممكن ومستدام.

وأكد زهران، ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ورفع التحفظ على أموال كل من لم يثبت تورطه في أعمال عنف، مع البدء الفوري في تعديل التشريعات الخاصة بقوانين الحبس الاحتياطي وكل القوانين المقيدة للحريات.