تحليل أمريكي: روسيا تحاول حاليا استعادة زمام المبادرة في منطقة القتال بشرقي أوكرانيا

تحاول روسيا، حاليا استعادة زمام المبادرة في منطقة القتال بشرقي أوكرانيا، من خلال شن العديد من الهجمات الموازية، إلا أنها قد لا تنجح بسبب ضغوط الهجوم الأوكراني المضاد، بحسب ما ورد في تحليل أمريكي.

وأفاد المعهد الأمريكي لدراسة الحرب في واشنطن، بأن القتال يعد شرسا بشكل خاص في المدن الأوكرانية: كوبيانسك في منطقة خاركيف، وأفدييفكا وباخموت في منطقة دونيتسك.

ويقول المسئولون الأوكرانيون، إن الوضع على الجبهة صعب ومعقد بالنسبة لقوات كييف.

ومع ذلك، قال المرصد الأمريكي، إن القوات الأوكرانية نجحت في تثبيت وجودها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وتحديدا في منطقة خيرسون بالمواقع التي كانت القوات الروسية تسيطر عليها من قبل.