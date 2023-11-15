بدأ قادة ووفود دول الكاريبي، التي تضم في عضويتها 17 دولة، الوصول إلى العاصمة الرياض اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في القمة الخليجية ودول الكاريكوم التي ستعقد غدا الخميس.

وبحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء" فقد وصل إلى الرياض للمشاركة في القمة رئيس وزراء سانت كيتس ونيفس الدكتور تيرانس درو، ورئيس جويانا الدكتور محمد عرفان علي، ورئيس سورينام تشان سانتوخي، ورئيس وزراء أنتيجوا، وباربودا جاستون الفينسو براون.

ومن المقرر أن يصل باقي الرؤساء ووفود دول الكاريبي إلى الرياض مساء اليوم الأربعاء، أو صباح غد الخميس.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض غدا الخميس، قمة خليجية مع دول الكاريبي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع هذه الدول، وبخاصة ما يتصل بالشأن الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، والتبادل التجاري بين الجانبين، وتسهيل التجارة وترويج التعاون السياحي وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين.

وتشمل مجموعة دول الكاريبي: "أنتيجوا وباربودا، والباهاما، وباربادوس، وبليز، ودومينيكا، وجرينادا، وجيانا، وهايتي، وجامايكا، ومونتسرات، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت والجرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباجو".