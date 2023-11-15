 طلاب يهود يرفعون دعوى قضائية ضد جامعة نيويورك بسبب معاداة السامية داخل الحرم الجامعي - بوابة الشروق
الأربعاء 15 نوفمبر 2023 2:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

طلاب يهود يرفعون دعوى قضائية ضد جامعة نيويورك بسبب معاداة السامية داخل الحرم الجامعي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 1:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 1:43 م

رفع 3 من الطلاب اليهود، دعوى قضائية ضد جامعة نيويورك، بسبب ما يزعم أنه "معاداة للسامية" داخل حرم الجامعة بمانهاتن السفلي.

وقالت شركة "كاسويتز بنسون توريس" للمحاماة، في بيان لها يوم أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي): "لقد انتهكت جامعة نيويورك بشكل شائن الحقوق المدنية للطلاب اليهود الثلاثة، الذين واجهوا أعمالا كثيرة من الكراهية المعادية للسامية، والتمييز، والمضايقة، والترهيب، أثناء وجودهم في جامعة نيويورك".

وتزعم الدعوى التي رفعتها شركة المحاماة في محكمة المقاطعة الجنوبية بنيويورك، أن الجامعة انتهكت "لأعوام" قانون الحقوق المدنية لعام 1964، من خلال إظهار "لا مبالاة متعمدة" تجاه الأعمال العدائية التي تؤثر على الطلبة اليهود، مع حماية حقوق الأقليات الأخرى.

ووفقا للدعوى القضائية، تفاقمت المشكلة بشكل كبير بعد أن هاجمت حركة حماس مواطنين بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر  الماضي، ما أدى إلى اندلاع حرب دامية في قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك