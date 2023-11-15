طلاب يهود يرفعون دعوى قضائية ضد جامعة نيويورك بسبب معاداة السامية داخل الحرم الجامعي

رفع 3 من الطلاب اليهود، دعوى قضائية ضد جامعة نيويورك، بسبب ما يزعم أنه "معاداة للسامية" داخل حرم الجامعة بمانهاتن السفلي.

وقالت شركة "كاسويتز بنسون توريس" للمحاماة، في بيان لها يوم أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي): "لقد انتهكت جامعة نيويورك بشكل شائن الحقوق المدنية للطلاب اليهود الثلاثة، الذين واجهوا أعمالا كثيرة من الكراهية المعادية للسامية، والتمييز، والمضايقة، والترهيب، أثناء وجودهم في جامعة نيويورك".

وتزعم الدعوى التي رفعتها شركة المحاماة في محكمة المقاطعة الجنوبية بنيويورك، أن الجامعة انتهكت "لأعوام" قانون الحقوق المدنية لعام 1964، من خلال إظهار "لا مبالاة متعمدة" تجاه الأعمال العدائية التي تؤثر على الطلبة اليهود، مع حماية حقوق الأقليات الأخرى.

ووفقا للدعوى القضائية، تفاقمت المشكلة بشكل كبير بعد أن هاجمت حركة حماس مواطنين بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى اندلاع حرب دامية في قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس.